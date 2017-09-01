Волков: победа над Штруве приблизит меня к титульному бою

2 сентября в Роттердаме состоится турнир UFC Fight Night 115, его главным событием станет бой между тяжеловесами Александром Волковым и Штефаном Штруве. В преддверии поединка россиянин выразил уверенность в своей победе, а также заявил, что успех позволит ему приблизиться к титульном бою.

«Штруве — очень сложный соперник. Он один из самых молодых представителей нашего дивизиона в топ-10, как, впрочем, и я. Я не думаю о месте в рейтинге, но чувствую, что победа над Штруве приблизит меня к титульному бою и позволит провести встречу за звание претендента на титул. Чувствую себя прекрасно и считаю, что я лучше Штруве во всех аспектах», — приводит слова Волкова MMAJunkie.