Грувз: всё ещё не достиг того, о чём мечтал в детстве

14 октября чемпион мира во втором среднем весе по версии WBA Super Джордж Грувз проведёт четвертьфинальный поединок Всемирной суперсерии бокса с Джейми Коксом. Чуть более чем за месяц до поединка, обладатель пояса выразил уверенность в успехе, а также заявил о планах выиграть турнир.

«В нашем деле очень важен опыт. И это сложно понять, пока он у тебя не появится. Даже тогда не совсем осознаешь, насколько он важен. Я уверен, это сыграет немалую роль в бою с Коксом. У него большой опыт в любителях, но он недостаточно сделал в профессионалах. Уверен, он хорошо подготовится. Но выступить перед большой аудиторией — вот, что важно. Я уже делал это, посмотрим, сможет ли он.

Я всё ещё голоден до побед и я всё ещё не достиг того, о чём мечтал в детстве. Я не выиграл достаточно поясов, я не выиграл достаточно боёв и я не заработал достаточно денег. Я знаю, что значит быть чемпионом мира и я не планирую сдавать позиции в ближайшее время. Теперь я хочу выиграть трофей имени Мухаммеда Али", — цитирует Грувза BoxingScene.