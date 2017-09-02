Допинг-тест Джонса на следующий день после боя с Кормье был отрицательным

Допинг-тест чемпиона UFC в полутяжёлом весе Джона Джонса от 29 июля оказался отрицательным. Ранее тест бойца от 28 июля оказался положительным на стероид туринабол.

6 и 7 июля Джонс также сдавал тесты, которые оказались отрицательными. В USADA отмечают, что 6 и 29 июля боец сдавал кровь, а 7-го и 28-го — мочу.

«Запрещённый анаболик туринабол выявляется только в анализах мочи, но не крови. Анализы мочи и крови дополняют друг друга и не проверяют на одни и те же вещества», — приводит заявление USADA MMA Fighting.

28 июля Джонс нокаутировал Даниэля Кормье и вернул себе чемпионский титул. Положительным оказался тест, сданный после боя.