Доктор О'Кэрролл: бой Макгрегор — Мейвезер остановили из-за признаков сотрясения

Доктор Дэрраг О'Кэрролл, ранее работавший врачом на ринге, пояснил, что остановка поединка Конора Макгрегора и Флойда Мейвезера-младшего была связана с признаками травмы мозга у ирландца.

«Решение Бёрда остановить бой было основано не на признаках усталости, а на признаках травмы мозга. Потеря контроля над движениями или головокружение и потеря равновесия являются признаками сотрясения мозга, лёгкой черепно-мозговой травмы.

Усталость может вызывать медленные и вялые движения, но не приводит к потере баланса и плохой координации, которую Макгрегор проявил в 10-м раунде. Потеря равновесия после полученных ударов всегда будет расцениваться как признак травмы головы. И позволить спортсмену продолжать бой было бы грубой небрежностью», — приводит слова О'Кэрролла Vice.