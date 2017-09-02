Макдональд: убеждён, что во время нашего боя Лоулер был на допинге

Боец Bellator Рори Макдональд уверен, что Робби Лоулер употреблял запрещённые препараты во время их поединка на турнире UFC 189.

«Настоящий позор, когда взрослые мужчины и женщины принимают допинг. Я убеждён, что во время нашего боя Лоулер был на допинге», — приводит слова Макдональда Bloody Elbow.

Поединок прошёл в июле 2015 года, UFC только начинала сотрудничать с USADA, и обоих бойцов не проверяли на допинг. Лоулер выиграл техническим нокаутом в пятом раунде. С тех пор он сдал 19 тестов, ни один из которых не оказался положительным.