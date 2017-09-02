Внеочередной конгресс АИБА пройдёт в октябре-ноябре в Лозанне

Внеочередной конгресс Международной ассоциации любительского бокса (АИБА), на котором состоятся выборы президента организации, должен пройти в конце октября или начале ноября в Лозанне, сообщил действующий президент АИБА Чинг-Куо Ву.



В середине сентября швейцарский суд рассмотрит вопрос об отстранении Ву, которому в конце июля на заседании исполкома АИБА был выражен вотум недоверия, от исполнения обязанностей главы организации.

«Внеочередной конгресс пройдет в Лозанне, а не в Дубае, как сказал кто-то из исполкома АИБА. Конгресс должен проходить по швейцарским законам, ведь наша организация зарегистрирована именно в Швейцарии. Юридическая сила швейцарских законов поддерживает порядок в АИБА и не позволит провести какие-либо манипуляции или нарушения. Как президент АИБА, говорю, что конгресс должен проходить под швейцарской юрисдикцией.

Конгресс пройдёт после вынесения решения судом, и, думаю, он может пройти в конце октября или начале ноября», — цитирует Ву ТАСС.