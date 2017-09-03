Волков и Штруве получили бонус по $ 50 тыс. на турнире UFC Fight Night 115

Вчера, 2 сентября, в Роттердаме (Нидерланды) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Nnight 115. Главным его событием стал поединок тяжеловесов между россиянином Александром Волковым и местным бойцом Стефаном Штруве. В третьем раунде противостояния Волков одержал победу техническим нокаутом. По завершении турнира эта встреча была признана поединком вечера, а бойцы за это были вознаграждены бонусом в размере $ 50 тыс., сообщает Sherdog.

Другой российский боец, Забит Магомедшарипов, победивший Майка Сантьяго удушающим приёмом, также получил бонус в размере $ 50 тыс. за лучшее выступление вечера.

Ещё один бонус за лучшее выступление вечера получил Майрбек Тайсумов, нокаутировавший в первом раунде Фелипе Силву.