Волков: мне всё равно, с кем драться дальше

Боец UFC Александр Волков прокомментировал победу над Стефаном Штруве, которую он одержал вчера, 2 сентября, та турнире UFC Fight Night в Роттердаме.

«Чувствую себя прекрасно, спасибо всем за поддержку. Спасибо всем, кто приехал из России. На самом деле проблемы сегодня были лишь в том, что мы похожи со Штруве в стиле ведения боя, потому что мы многие вещи делали одновременно, одинаково и врезались друг в друга. Но мы подобрали ключ, и как я сказал, я завершил бой до конца третьего раунда.

Следующий соперник? Мне всё равно, с кем драться, любая победа поднимает меня в рейтинге, поэтому мне всё равно", — заявил россиянин сразу после боя.