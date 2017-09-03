Магомедшарипов бросил вызов Лобову: я жёстко побью его

Забит Магомедшарипов, успешно дебютировавший вчера в UFC на турнире в Роттердаме, уже во втором бою под эгидой промоушна хочет встретиться с Артёмом Лобовым. Об этом он заявил сразу после победы над Майком Сантьяго.

«Это было прекрасно. Я долго отдыхал и не выступал почти год, так что мне очень хотелось сразиться. Мне хотелось провести три раунда, чтобы почувствовать соревновательный ритм, но у меня появился шанс завершить поединок во втором раунде, и я им воспользовался. Это было здорово.

В следующем бою я хочу встретиться с Артёмом Лобовым. Он говорил очень много всякого дерьма в СМИ, и он претендует на то, чтобы называться классным бойцом, но он вовсе не такой. Хочу доказать, что могу побить его. Я жёстко его побью", — приводит слова Магомедшарипова Sherdog.