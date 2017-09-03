Волков: с радостью бы возглавил турнир UFC в России

Боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий под эгидой UFC, заявил о готовности возглавить турнир UFC в России в случае, если таковой состоится.

«На данный момент я не думаю о том, кто мог бы стать моим следующим соперником. Я думаю о том, где состоится мой следующий бой. На турнире UFC Fight Night 115 пять российских бойцов одержали победы, и было бы здорово, если бы промоушн организовал бой в России. Я бы с радостью стал участником главного события турнира.

Думаю, это могло бы случиться на самом большом стадионе России. Лично для меня лучше драться в России. Тогда в UFC увидели бы, насколько они популярны у нас. Наши фанаты умные, весёлые и сумасшедшие, и они могут показать миру, как они любят смешанные единоборства», — цитирует Волкова Sherdog.