Мутко: надо разобраться, почему россияне не дошли до золота на чемпионате мира

Вице-премьер РФ Виталий Мутко подвёл итоги чемпионата мира по боксу, на котором Россия завоевала одну серебряную и одну бронзовую медали.

«Следующий чемпионат мира по боксу пройдёт в 2019 году в Сочи. Он будет предолимпийский, будет розыгрыш лицензий. Нужно готовиться к нему более серьёзно. Надеюсь, что этих двух лет хватит, чтобы разобраться. Главное, чтобы была объективная система отбора. В ряде видов спорта существует не всегда объективный выбор. Нужно посмотреть критерии отбора. В общем, посмотрим вместе с ними, что нужно сделать. А пока здесь трагедии нет.

В целом в восьмёрке много наших ребят. Но надо серьёзно разобраться, почему мы не дошли до золота и мало медалей. Разберёмся. Конечно, для российского бокса это не результат. Но в федерации огромные перемены, смена тренеров, руководства, структуры управления. Надо чтобы они быстрее вернулись на главное направление. Смысл работы федерации заключается в подготовке спортсменов и организации достойного выступления на международных стартах", — цитирует Мутко «Р-Спорт».