Промоутер Ковалёва: преждевременно говорить о возвращении Сергея на ринг

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв может не вернуться на ринг в ноябре. Ранее сообщалось, что россиянин проведёт следующий поединок 25 ноября, но его промоутер Кэти Дува этих данных не подтвердила.

«Слишком преждевременно. Посмотрим, что будет. Сейчас он в отпуске, недавно посетил монастырь в Греции. Я с ним ещё не говорила. Но мне сказали, что когда отпуск закончится, он будет готов вернуться к работе», — приводит слова Дувы The Ring.

Ковалёв не выходил на ринг с 17 июня, когда досрочно проиграл Андре Уорду.