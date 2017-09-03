Яновский: сборную России тренирует не профессионал

Олимпийский чемпион по боксу 1988 года Вячеслав Яновский раскритиковал тренера сборной России Эдуарда Кравцова после того, как команда не завоевала ни одного золота на чемпионате мира.

«Это не просто провал… Войны выигрываются только вторым эшелоном. Это когда есть боеприпасы и подтягиваются новые силы. У нас ни одного молодого нет, который смог бы показать результат. Посмотрите на казахов, они привезли половину такого состава, а половину молодых. Кубинцы начали работу над прошлыми ошибками, а у нас второго эшелона нет, нет молодёжи, которая должна дышать в спину действующим боксёрам.

А результат есть только тогда, когда есть конкуренция. Это самое главное слово. Её сейчас в сборной России нет. И сборную тренирует не профессионал", — цитирует Яновского «Р-Спорт».