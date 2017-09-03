Стивенсон: Джек бросил мне вызов, и я готов к бою

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBC Адонис Стивенсон (29-1, 24 KO) принял вызов «регулярного» чемпиона по версии WBA Баду Джека (21-1-3, 13 KO). Джек завоевал титул, досрочно победив Натана Клеверли (30-4, 16 KO) 26 августа.

«Это было хорошее выступление. Он побил Клеверли и вызвал меня. Я готов. Готов драться и объединить титулы. Готов драться с Джеком или Андре Уордом. Мне не важно, кто из них это будет. Я хочу объединить титулы. Это моя цель», — приводит слова Стивенсона Boxing Scene.