Кормье: гордился Макгрегором, когда он дрался с Мейвезером

Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе Даниэль Кормье признался, что чувствовал гордость за коллегу по MMA Конора Макгрегора, когда тот дрался с Флойдом Мейвезером-младшим.

«Когда смотрел бой Макгрегора, почувствовал что-то вроде гордости. Я гордился им. Не ожидал, что он выступит так хорошо. Он был очень профессионален. Вышел не только в погоне за деньгами, он старался победить величайшего, на мой взгляд, боксёра всех времён. Он хорошо проявил себя и в продвижении боя, и после него. И хорошо дрался», — приводит слова Кормье MMA Fighting.