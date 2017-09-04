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Альварес не заинтересован в поединке с Котто

4 сентября 2017, понедельник. 09:34 Бокс/ММА

Эдди Рейносо, тренер Сауля Альвареса, сказал, что последний не заинтересован в повторной встрече с чемпионом мира во втором полусреднем весе Мигелем Котто.

«Мы не заинтересованы во втором бое Альварес — Котто, потому как Сауль уже однажды побил его. Мы видели бой Мигеля с Камегаи, он одержал уверенную победу, но, при всём уважении к нему, мы должны помнить, на чьей стороне тогда был успех», — приводит слова Рейносо Boxingnews24.

Первая встреча между Котто и Альваресом состоялась в ноябре 2015 года, тогда в конкурентном бою успех был на стороне мексиканца.

Источник: boxingnews24 Сообщить об ошибке
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Мигель Котто Сауль Альварес
Новости. Бокс/ММА
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