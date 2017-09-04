Амир Хан в следующем году намерен побороться за титул

Бывший чемпион мира Амир Хан, не появлявшийся в ринге больше года, дал понять, что уже в следующем году он рассчитывает вновь бороться за титул.

«Я хочу вернуться в ринг в ноябре или в декабре. После боя-возвращения я хочу организовать встречу с Ламонтом Питерсоном, потому что он является чемпионом мира. Это будет титульный бой и отличная возможность отомстить ему за поражение», — цитирует Хана BoxingScene.

Ламонт Питерсон является действующим чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBA Regular. Его первая встреча с Ханом состоялась в 2011 году, тогда американец победил раздельным решением судей.