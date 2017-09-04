Хабилов хочет встретиться с Джонсоном или с Ли

Боец UFC Рустам Хабилов, прокомментировал победу над Десмондом Грином на турнире UFC Fight Night 115, а также поделился планами на будущее.

«Не очень доволен, потому что это пятая победа решением, хотел выиграть досрочно. Но у меня было две операции и много время ушло на восстановление. Соперник был такой, что и сам не дрался и мне не давал ничего делать.



Меня ничего не удивило в его работе. Он всё время стоит, ничего не даёт делать первые раунды, а в третьем надеется перевести борьбу в партер и выиграть.

Следующий бой? далеко заходить не будем, но мог бы встретиться с Майклом Джонсоном. Также очень хочу подраться с Кевином Ли. Он много болтает и считает себя крутым и сильным бойцом. Он говорил, что подерётся со мной в любом месте, а потом пропал. Я иду за ним и вы обязательно увидите такой бой", — приводит слова Хабилова MMAJunkie.