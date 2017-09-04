Мандайн, Варгас и Питерсон в списке возможных соперников Хорна

Гленн Раштон, тренер чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе Джеффа Хорна, назвал потенциальных соперников своего подопечного.

«Мандайн не тот соперник, с которым мы бы хотели провести встречу в первую очередь, но мы не закрываем для него двери. Есть более подходящие оппоненты, но мы никому не говорим „нет“, так как нам нужно, чтобы Джефф оставался активным. Потенциальные встречи с Питерсоном или Варгасом могут состояться в Брисбене. Что касается Кроуфорда и Котто, то эти соперники абсолютно точно недоступны для нас», — цитирует Раштона BoxingScene.