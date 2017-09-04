Кудряшов: в любом случае пройду Дортикоса

23 сентября в Сан-Антонио (штат Техас, США), состоится вечер бокса, главным событием которого станет четвертьфинальный поединок Всемирной суперсерии бокса в первом тяжёлом весе между Дмитрием Кудряшовым и Юниером Дортикосом.

На кону встречи будет стоять не только путёвка в полуфинал турнира, но и чемпионский титул по версии WBA Regular. В преддверии поединка Кудряшов выразил уверенность в своей победе и заявил, что прекрасно понимает, с каким соперником ему придётся столкнуться.

«Мне не нужно было особо изучать Дортикоса, потому что я в принципе интересуюсь всеми топовыми боксёрами своего веса, коим он и является. У меня есть понимание, что это за боксёр, сейчас детально всё разбираем – сильные и слабые стороны.

Я впервые буду боксировать в Америке, но абсолютно никакой нервозности из-за этого нет. Было сложнее боксировать в прошлом бою дома в Ростове-на-Дону. Что касается уверенности относительно самого боя, то я в любом случае пройду Дортикоса, иначе, зачем я здесь?", — приводит слова Кудряшова Р-Спорт.