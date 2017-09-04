Джошуа: в бою Головкин — Альварес ставлю на Сауля

Энтони Джошуа, чемпион мира в супертяжёлом весе, сказал, что в предстоящем поединке между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом он намеревается поддержать мексиканца.

«Надеюсь, Канело выиграет. Это не значит, что мне не нравится Головкин, но я болею за него долгое время. Ему всего-то 27, а он уже добился многого. Когда-то он будет заправлять в нашем спорте, дайте ему десяток лет, и для многих он будет как отец. Он будет долго править боксом, и я думаю, он сделает большие вещи для нашего спорта.

Так что я буду болеть за него, но думаю, что бой будет очень сложным. Головкин из Казахстана, а значит, у него хорошая школа бокса. Но перед ним будет Канело, так что я поставлю именно на него", — приводит слова Джошуа BoxingScene.

Встреча между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом пройдёт 16 сентября в Лас-Вегасе.