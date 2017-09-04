Мейвезер-старший: Альварес легко победит Головкина

Флойд Мейвезер-старший поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным, сказав, что при верно выбранной тактике мексиканец с лёгкостью победит соперника.

«Я вам говорю, Канело побьёт Головкина. Он победит, если будет много двигаться и использовать джеб, также ему не следует боксировать на ближней дистанции. Ему надо работать джебом, переводя удары с головы на туловище. Думаю, что Канело способен придерживаться этого плана. Думаю, что Альварес победит с лёгкостью, ему просто надо боксировать, а также держать готовым свой хук», — цитирует Мейвезера-старшего BoxingScene.

Поединок между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.