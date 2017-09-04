175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Мейвезер-старший: Альварес легко победит Головкина

4 сентября 2017, понедельник. 16:46 Бокс/ММА

Флойд Мейвезер-старший поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным, сказав, что при верно выбранной тактике мексиканец с лёгкостью победит соперника.

«Я вам говорю, Канело побьёт Головкина. Он победит, если будет много двигаться и использовать джеб, также ему не следует боксировать на ближней дистанции. Ему надо работать джебом, переводя удары с головы на туловище. Думаю, что Канело способен придерживаться этого плана. Думаю, что Альварес победит с лёгкостью, ему просто надо боксировать, а также держать готовым свой хук», — цитирует Мейвезера-старшего BoxingScene.

Поединок между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
Теги
Геннадий Головкин Сауль Альварес
Новости. Бокс/ММА
4 сентября 2017, понедельник
16:46 Мейвезер-старший: Альварес легко победит Головкина
15:50 Усик: Хук — самый известный и престижный соперник, которого я мог выбрать
14:58 Джошуа: в бою Головкин — Альварес ставлю на Сауля
14:28 Кроуфорд намекнул, что готов подняться в полусредний вес
13:51 Кудряшов: в любом случае пройду Дортикоса
13:16 Де ла Хойя: у Котто несколько возможных соперников на следующий бой
12:17 Мандайн, Варгас и Питерсон в списке возможных соперников Хорна
11:19 Хабилов хочет встретиться с Джонсоном или с Ли
10:38 Амир Хан в следующем году намерен побороться за титул
10:08 Фрэмптон: Макгрегор побьёт Малиньяджи
09:34 Альварес не заинтересован в поединке с Котто
00:57 Кормье: гордился Макгрегором, когда он дрался с Мейвезером
3 сентября 2017, воскресенье
23:45 Стивенсон: Джек бросил мне вызов, и я готов к бою
22:54 Яновский: сборную России тренирует не профессионал
21:47 Уорд: Стивенсон оставил нам с Ковалёвым тяжёлую работу, а теперь хочет боя
19:40 Промоутер Ковалёва: преждевременно говорить о возвращении Сергея на ринг
18:52 Альварес: не видел мексиканского стиля в бою Мейвезер — Макгрегор
18:21 Мутко: надо разобраться, почему россияне не дошли до золота на чемпионате мира
16:40 Тренер Ригондо: Донэйр более сложный соперник, чем Ломаченко
15:14 Пакьяо надеется провести второй бой с Хорном на Филиппинах
14:33 Волков: с радостью бы возглавил турнир UFC в России
13:54 Арреола: Уайлдер — лучший в супертяжёлом весе
12:57 Волков: спарринги с Шилтом были сложнее, чем бой со Штруве
12:38 Маргарито: Джонс дрался очень грязно
11:28 Мандайн хочет боя с Хорном
10:49 Магомедшарипов бросил вызов Лобову: я жёстко побью его
10:25 Волков: мне всё равно, с кем драться дальше
09:32 Маргарито одержал победу над Карсоном Джонсом
09:11 Волков и Штруве получили бонус по $ 50 тыс. на турнире UFC Fight Night 115
00:42 Волков нокаутировал Штруве на турнире UFC Fight Night 115
2 сентября 2017, суббота
23:32 Тищенко: Савон поймал кураж, и я не смог изменить ход поединка
23:08 Евгений Тищенко проиграл Эрисланди Савону в финале ЧМ-2017
22:52 Промоутер Хорна: не верю, что Пакьяо испугался Джеффа
20:01 Хан признал, что его обвинения в адрес Джошуа были необоснованными
18:24 Внеочередной конгресс АИБА пройдёт в октябре-ноябре в Лозанне
17:48 Кирилл Кузьмин сразится с Вадимом Шабадашем на турнире M-1 Challenge 83
16:34 Тренер Ригондо: Ломаченко надо ещё много учиться, чтобы дойти до уровня Ригондо
15:51 Д.Мейвезер: Атлас выставляет себя дураком, говоря о Флойде
14:44 Алду: конечно, Макгрегор не одержал моральной победы в бою с Мейвезером
13:36 Макдональд: убеждён, что во время нашего боя Лоулер был на допинге
12:38 Слушание по антидопинговому делу Тайсона Фьюри до сих пор не назначено
11:51 Доктор О'Кэрролл: бой Макгрегор — Мейвезер остановили из-за признаков сотрясения
11:15 Вудли сразится с Сен-Пьером, если тот побьёт Биспинга
10:28 Допинг-тест Джонса на следующий день после боя с Кормье был отрицательным
09:47 Хирн: Ортис хочет, чтобы WBA отдала ему пояс Джошуа
Все новости RSS
Партнерский контент