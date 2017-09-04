Беллью: хочу драться с Биспингом в клетке, на ринге я его опозорю

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Тони Беллью заявил, что готов драться с чемпионом UFC в среднем весе Майклом Биспингом в MMA, так как в боксе владеет слишком большим преимуществом.

«На боксёрском ринге всё бы закончилось так быстро, как бы я захотел. Я бы предпочёл бой в клетке. Не хочу драться в ринге потому, что опозорю его. Я бы его просто опозорил, поигрался с ним. Буду честен — на ринге я злой, ужасный и мерзкий. Я бы в буквальном смысле отправил его спать, это был бы самый жёсткий нокаут, который вы видели», — приводит слова Беллью Boxing Scene.