Соннен считает, что Джонс употреблял допинг уже в 2013 году

Бывший боец UFC Чейл Соннен считает, что Джон Джонс употреблял допинг уже во время их боя на UFC 159 в 2013 году. Джонс победил техническим нокаутом в первом раунде.

«Всё, что могу сказать, что был налит стероидами, как коробка сока, а он таскал меня по октагону, как грузовик легковушку. Так что, думаю, лучшую часть карьеры он работал вот так (принимал допинг).

Знаю, в какой день начал принимать запрещённые вещества, и не стал бы этого отрицать. Я соревнуюсь с девяти лет, и если кто-то скажет, что вся моя карьера под вопросом, я соглашусь. Если ты сделал что-то нечестное, иногда честнее всего сказать: «Да, вы меня поймали», — цитирует Соннена MMA Fighting.