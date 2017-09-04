Ли: бой Головкин — Альварес лучший в среднем весе со времён боя Леонард — Хаглер

Бывший чемпион мира в среднем весе Энди Ли назвал поединок Геннадия Головкина и Сауля Альвареса лучшим в средней категории со времён встречи Шугар Рэя Леонарда и Марвина Хаглера.

«Бой Головкина с Альваресом — день и ночь в сравнении с боем Мейвезер — Макгрегор. Это настоящий бой. Вероятно, лучший в среднем весе за последние 15 лет. Возможно, лучший с тех пор, как Шугар Рэй Леонард дрался с Марвином Хаглером. Но поскольку эти парни не распускают языки, их бой не получает того внимания, как бой на прошлой неделе», — приводит слова Ли Boxing Scene.

Леонард и Хаглер дрались в апреле 1987 года. Головкин и Альварес сразятся 16 сентября.