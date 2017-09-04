Пулев: я не буду бегать от Джошуа, я буду драться

Болгарский тяжеловес Кубрат Пулев заверил, что пойдёт в открытый бой с чемпионом мира WBA/IBF Энтони Джошуа и победит. Бой состоится 28 октября.

«Энтони Джошуа — грозный и опасный противник. Но его стиль идеально мне подходит, а в боксе стиль определяет исход боя.

Я напряжённо готовлюсь, несмотря на то, что осталось мало времени. Я буду идеально готов, когда выйду на ринг, так что у него не будет никаких шансов. Мы не будем обниматься, не будем бегать, мы будем драться", — написал Пулев на своей странице в «фейсбуке».