Жуков: с боксом всё плохо, нужно серьёзно работать, время до Олимпиады есть

Президент ОКР Александр Жуков прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира по боксу. Россияне не завоевали ни одной золотой медали.



«С боксом всё плохо. Новая федерация, должны как-то разбираться, с боксом всё хуже и хуже, просвета не видно. Нужно серьёзно работать, время до Олимпиады есть. Очень тусклое впечатление. Борьба? Это случайность, школа сильная, будут всё равно выигрывать, в дзюдо то же самое. В боксе более серьёзные проблемы», — передаёт слова Жукова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.