Гил: Альварес не сможет нокаутировать Головкина

Бывший чемпион мира в среднем весе Дэниел Гил поделился ожиданиями от поединка Геннадия Головкина и Сауля Альвареса.

«Думаю, за боем будет приятно смотреть. Канело всегда идёт вперёд и ничего не боится. Головкин уже давно доминирует. Важно, что многие недооценивают его оборону. Он очень хорошо защищается. Всегда контролирует своё положение на ринге. Я понял это, хотя он и даёт себя бить. Не знаю, почему. Он пропускает парочку ударов, но с парнем вроде Канело делать этого не захочет.

В бою с Джейкобсом Головкина останавливали габариты Дэниела и невозможность подобраться к нему. С Канело бой будет интереснее — они будут лицом к лицу. Канело выйдет с уверенностью, особенно в начале боя. Но если он быстро пропустит мощный удар, бой изменится.

Но если Канело будет лучше работать в обороне, Головкину будет тяжелее. Так, Альварес будет чаще попадать, его силы хватит, чтобы потрясти Головкина. Другой вопрос, получит ли он шанс.

Думаю, Альварес не сможет нокаутировать Головкина. Но тут нужен всего один удар. Головкина ударить трудно, но можно. Но за шансом надо идти, нельзя просто отсиживаться в обороне. Тогда сам окажешься в нокауте", — цитирует Гила Boxing Scene.