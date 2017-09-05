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Шафиков сменит весовую категорию

5 сентября 2017, вторник. 10:00 Бокс/ММА

Бывший претендент на титул чемпиона мира в лёгком весе (до 61,2 кг) россиянин Денис Шафиков принял решение сменить весовую категорию. Команда боксёра объявила, что он намерен выступать во втором полулёгком весе (до 59 кг), сообщает BoxingScene.

«Денис будет боксировать на одну весовую категорию ниже. Мы ведём переговоры и ожидаем, что уже в октябре или ноябре он проведёт первый поединок в новой весовой категории. Он уже находится в США и тренируется».

Предыдущий бой Шафикова носил статус титульного. В поединке за титул чемпиона мира он единогласным решением судей уступил Роберту Истеру.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Денис Шафиков
Новости. Бокс/ММА
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