Хэй в 2018 году хочет провести бой с Джошуа

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй рассказал о планах на ближайшее будущее, а также отметил, что рассчитывает на поединок с чемпионом мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа уже в 2018 году.

«Я проведу следующий поединок в декабре. Мы сообщим обо всём в ближайшие две недели. Бой состоится в Великобритании. И конечно, в 2018 году я хочу сразиться с Джошуа», — цитирует Хэя BoxingScene.

Предыдущий бой 36-летний Хэй провёл в марте этого года, досрочно уступив Тони Беллью. В том бою он получил травму ноги, после которой перенёс операцию. На данном этапе британец всё ещё восстанавливается после повреждения.