Гонсалес: реванш с Рунгвисаи — самый важный вызов в жизни

В предстоящие выходные бывший чемпион мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе Роман Гонсалес, проведёт реванш с боксёром из Таиланда Срисакетом Рунгвисаи. В преддверии поединка никарагуанец заверил, что уверен в конечном успехе.

«Реванш с Рунгвисаи — на данный момент самый важный вызов в моей жизни. Знаю, что это будет сложный поединок, но я тренируюсь так тяжело, как никогда прежде. Верю, что выиграю этот бой.

Что касается нашей первой встречи, то это было тяжело, но думаю, я тогда победил. То поражение многому меня научило и я верю, что Бог поможет мне вернуть мой титул. Но прежде, я должен готовиться к бою в статусе претендента", — цитирует Гонсалеса Boxingnews24.

Первая встреча Гонсалеса и Рунгвисаи состоялась в марте этого года, тогда победу решением большинства судей одержал последний.