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Кличко: у Поветкина есть талант, чтобы стать чемпионом

5 сентября 2017, вторник. 12:55 Бокс/ММА

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко, заявил, что у российского боксёра Александра Поветкина всё ещё есть шансы на то, чтобы завоевать титул чемпиона.

«Я думаю, что Поветкина есть талант для того, чтобы стать чемпионом мира. Это, безусловно. Со временем он приобрел больше опыта. Я думаю, что сейчас он стал лучше, чем был в поединке со мной», — приводит слова украинца ТАСС.

Встреча между Владимиром Кличко и Александром Поветкиным состоялась осенью 2013 года в Москве. Тогда украинец одержал уверенную победу по очкам. С тех пор Поветкин провёл на ринге шесть поединков, одержав во всех из них победы.

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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Александр Поветкин Владимир Кличко
Новости. Бокс/ММА
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