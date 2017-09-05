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Кесслер может провести бой с Ангуло

5 сентября 2017, вторник. 14:27 Бокс/ММА

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира во втором среднем весе Микель Кесслер (46-3, 35 КО) намерен возобновить карьеру.

Несколько месяцев датчанин работает над возвращением кондиций. Теперь же стало известно, с кем он может провести первый после возвращения поединок. Ожидается, что Кесслер встретится с небитым колумбийским нокаутёром Ромеро Алексисом Ангуло (22-0, 19 КО), сообщает BoxingScene.

Предположительно такая встреча может состояться 11 ноября в Хернинге (Дания). Кесслер последний раз появлялся в ринге в 2013 году, когда уступил Карлу Фрочу.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Миккель Кесслер
Новости. Бокс/ММА
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