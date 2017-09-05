Рунгвисаи: готов вновь победить Гонсалеса

Чемпион мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе Срисакет Рунгвисаи сказал, что готов победить никарагуанца Романа Гонсалеса и во второй раз.

«Я всегда рассматривал Гонсалеса как одного из лучших бойцов вне зависимости от весовой категории, но я готов к тому, чтобы снова победить его. Он будет более техничен, чем в нашей первой встрече, но я готов к этому и даже к большему. Так что зрители в любом случае увидят великую войну», — приводит слова Рунгвисаи BoxingScene.

Реванш между Рунгвисаи и Гонсалесом пройдёт 9 сентября в Карсоне (Калифорния, США). Первая встреча между боксёрами состоялась в марте этого года, тогда противоречивая победа досталась Рунгвисаи.