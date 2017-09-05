Паркер желает сразиться с победителем боя Уайлдер — Ортис

Чемпион мира по версии WBO в супертяжёлом весе Джозеф Паркер заявил о готовности сразиться с победителем боя между чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером и Луисом Ортисом.



23 сентября Паркеру предстоит провести защиту титула в бою с Хьюи Фьюри в Манчестере, тогда как встречу Уайлдера с Ортисом планируется провести 4 ноября в Ньбю-Йорке.



«Я думаю, что Уалдер является чемпионом не без причины. Так что я отдаю предпочтение Уайлдеру, но Ортис — хитрый боец, и я думаю, что его стойка левши доставит некоторые неприятности. Тем не менее, я считаю, что у Уайлдера достаточно мощный удар, чтобы прикончить его, и он всегда воспользуется выпавшей возможностью.



Я бы с удовольствием сразился с любым из них. Если я продолжу побеждать, то с удовольствием сражусь с победителем боя между ними», — цитирует Паркера BoxingScene.