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Паркер желает сразиться с победителем боя Уайлдер — Ортис

5 сентября 2017, вторник. 18:19 Бокс/ММА

Чемпион мира по версии WBO в супертяжёлом весе Джозеф Паркер заявил о готовности сразиться с победителем боя между чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером и Луисом Ортисом.

23 сентября Паркеру предстоит провести защиту титула в бою с Хьюи Фьюри в Манчестере, тогда как встречу Уайлдера с Ортисом планируется провести 4 ноября в Ньбю-Йорке.

«Я думаю, что Уалдер является чемпионом не без причины. Так что я отдаю предпочтение Уайлдеру, но Ортис — хитрый боец, и я думаю, что его стойка левши доставит некоторые неприятности. Тем не менее, я считаю, что у Уайлдера достаточно мощный удар, чтобы прикончить его, и он всегда воспользуется выпавшей возможностью.

Я бы с удовольствием сразился с любым из них. Если я продолжу побеждать, то с удовольствием сражусь с победителем боя между ними», — цитирует Паркера BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
Теги
Деонтей Уайлдер Джозеф Паркер
Новости. Бокс/ММА
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