Донэр сразится с Эрнандесом в андеркарде боя Кудряшов — Дортикос

Бывший чемпион мира в нескольких весовых категориях Нонито Донэр (37-4-0, 24 KO) сразится с Рубеном Гарсией Эрнандесом (22-2-1, 9 KO) за титул WBC Silver в полулёгком весе, сообщает BoxingScene. Встреча этих боксёров состоится 23 сентября в Сан-Антонио (штат Техас, США) в рамках турнира, главным событием которого станет поединок за титул чемпиона мира WBC в первом тяжёлом весе между кубинцем Юниером Дортикосом и россиянином Дмитрием Кудряшовым.



Последний раз Донэр выходил на ринг в ноябре прошлого года в бою с Джесси Магдалено, от которого потерпел спорное поражение по очкам.