Санчес: критики говорят, что Головкин постарел? Это смешно

Абель Санчес, тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадия Головкина, находит забавными высказывания критиков, что его подопечный постарел. 16 сентября в Лас-Вегасе Головкину предстоит провести бой с Саулем Альваресом.



«Нахожу забавным подобного рода комментарии. Никто и никогда не говорил ничего о том, что Флойд Мейвезер стал старым, когда его потряс Шейн Мозли или когда он неоднократно пропускал удары Майданы. Никто не говорил ничего такого, когда Андре Уорд оказался в нокдауне в первом бою с Ковалёвым.



Мне кажется забавным, что этот парень, имеющий самый высокий коэффициент побед нокаутом в истории дивизиона среднего веса, не имеющий поражений и никогда не испытывавший серьёзных неприятностей на ринге, вдруг постарел. Люди смешные, но, мне кажется, они сами подняли его на столь высокий пьедестал, что теперь ждут от него совершенства во всём», — цитирует Санчеса BoxingScene.