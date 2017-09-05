Дува: Ковалёв не завершает карьеру и проведёт бой до конца года

Американский промоутер Кэти Дува, представляющая интересы Сергея Ковалёва, сообщила, что российский боксёр не планирует завершать карьеру и вернётся на ринг до конца этого года. Ранее появилась информация, что следующим соперником бывшего чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям IBF/WBA/WBO может стать кубинец Салливан Баррера, однако Дува не стала подтверждать или опровергать её.



«Сергей проведёт бой до конца года, в ближайшие недели мы объявим о наших планах. Я не могу комментировать информацию о переговорах», — цитирует Дуву ТАСС.