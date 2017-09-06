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Форман: Макгрегор потряс Мейвезера, рефери спас Флойда

6 сентября 2017, среда. 09:32 Бокс/ММА

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Джордж Форман признался, что Конор Макгрегор впечатлил его в поединке с Флойдом Мейвезером-младшим.

«Макгрегор удивил не только Мейвезера. Он удивил меня и целый ряд экспертов, потому что он часто попадал по Мейвезеру. Защита Флойда не работала против Макгрегора. Он должен был сражаться в лучших традициях старых «слаггеров» бокса», — цитирует Формана BoxingScene.

Также Форман выразил мнение, что в восьмом раунде рефери спас Мейвезера. «По факту рефери в одном из последних раундов защитил Флойда. Конор причинил ему боль и шёл на добивание, но рефери вмешался без всякой на то причины и остановил атаку. Это был крепкий удар. У Конора было хорошее попадание, и рефери спас Флойда, но это типично для боксёрского поединка», — отметил бывший чемпион.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
Теги
Конор Макгрегор Флойд Мейвезер-младший
Новости. Бокс/ММА
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