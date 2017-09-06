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Джонс: у меня украли победу над Маргарито самым невероятным образом

6 сентября 2017, среда. 10:18 Бокс/ММА

Американский боксёр Карсон Джонс считает, что судьи украли у него победу в бою с Антонио Маргарито, состоявшемся в минувшие выходные в Мексике.

Во втором раунде после столкновения головами у Маргарито открылось рассечение над правым глазом. В конечном итоге это во многом и решило исход встречи. В седьмой трёхминутке рефери прервал бой в связи с рассечением Маргарито, таким образом, итог боя определялся счётом, зафиксированным на карточках судей после шести раундов. На момент остановки судьи отдавали победу Маргарито — 67:65, 68:64, 67:65.

«Это худший случай грабежа, который я видел за последние годы. Мы знали, что едем в Мексику не за победой по очкам, но я не думал, что меня ограбят подобным образом. Когда он не встал со стула, чтобы продолжать бой, они нашли способ отдать ему победу. Это невероятно, такие вещи вредят боксу.

Я знаю, что остановил бы его. Я двигался к этому. Я, вероятно, остановил бы его в восьмом раунде. Вот почему он не стал продолжать бой. Думаю, мы никогда не узнаем, что могло бы быть, потому что они всё сделали за меня», — цитирует Джонса BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
Теги
Антонио Маргарито
Новости. Бокс/ММА
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