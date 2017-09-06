Джошуа: буду готов так, чтобы не дать Пулеву ни единого шанса

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям IBF/IBO/WBA Энтони Джошуа прокомментировал достижение договорённости о бое с Кубратом Пулевым. Встреча этих боксёров состоится 28 октября в Кардиффе (Уэльс).



«Я не могу дождаться 28 октября, мне не терпится вернуться на ринг с момента последнего боя на «Уэмбли». Теперь наконец бой подтверждён. В течение последующих восьми недель я буду сосредоточен на подготовке к своему 20-му бою.



Мы с Пулевым не будем обниматься и клинчевать. Мы будем стоять и сражаться. Боксёрский стиль Пулева идеально подходит моему стилю, а, как известно, стили делают бои. Моя подготовка к бою будет очень интенсивной. И я буду совершенно готов, когда выйду на ринг, чтобы не дать ему ни единого шанса победить меня», — цитирует Джошуа BoxingScene.