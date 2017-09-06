Нурмагомедов надеется в декабре сразиться с победителем боя Фергюсон — Ли

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов дал комментарий к предстоящему поединку за титул временного чемпиона UFC в лёгком весе между Тони Фергюсоном и Кевином Ли, запланированному на 7 октября в рамках турнира UFC 216.



«Оба этих парня (Тони Фергюсон и Кевин Ли) постоянно говорят дерьмо обо всех, но я не хочу делать то же самое. Я знаю, что они оба хорошие атлеты и бойцы. Я желаю им обоим удачи и не получить травм. Увидимся в декабре. Удачи, парни», — цитирует Нурмагомедова MMA Junkie



На вопрос о том, каким будет его прогноз на исход боя Фергюсон — Ли, россиянин ответил: «Шансы 60:40 в пользу Фергюсона. Думаю эти парни пройдут все 5 раундов, отведённых на бой».