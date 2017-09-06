175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Канунников: я пришёл в М-1, чтобы стать чемпионом

6 сентября 2017, среда. 15:44 Бокс/ММА

Российский боец Владимир Канунников рассказал о своих целях в лиге M-1, где он дебютирует 23 сентября в Казани поединком с Раулем Тутарули, который пройдёт в рамках турнира M-1 Challenge 83.

«В случае победы над моим следующим оппонентом мне выпадает шанс побороться за титул чемпиона в лёгком весе. Для меня это огромная мотивация. Сейчас это самый важный бой в моей карьере. Давит ли это на меня? Ну немного давит, но я привык справляться с давлением. Для меня даже лучше, когда я чувствую некоторое давление, я выступаю лучше.

Раул Тутараули — боец из Грузии, очень крепкий. Имеет очень много досрочных побед, побед нокаутами и техническими нокаутами. Для меня это хорошее испытание и шанс проявить себя. И я думаю, что мы покажем зрелищный бой.

Я сделаю всё для победы, и я надеюсь, что выиграю и буду оспаривать титул чемпиона, потому что я здесь для того, чтобы выиграть этот пояс», — рассказал Канунников в интервью пресс-службе M-1 Global.

Видео доступно на официальном канале M-1 Global в Youtube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
M-1 Challenge
Новости. Бокс/ММА
6 сентября 2017, среда
15:44 Канунников: я пришёл в М-1, чтобы стать чемпионом
14:26 Нурмагомедов надеется в декабре сразиться с победителем боя Фергюсон — Ли
14:11 Монро: хорошая форма Сондерса не спасёт его от поражения
12:26 Форман желает увидеть Джошуа в бою с Уайлдером
11:50 Владимир Кличко не жалеет о завершении боксёрской карьеры
11:32 Джошуа: буду готов так, чтобы не дать Пулеву ни единого шанса
10:40 Промоутер: Адонис Стивенсон вернётся на ринг до конца года
10:18 Джонс: у меня украли победу над Маргарито самым невероятным образом
09:32 Форман: Макгрегор потряс Мейвезера, рефери спас Флойда
01:13 Де ла Хойя: жду в бою Альвареса с Головкиным 6-8 раундов ада
5 сентября 2017, вторник
23:35 Дува: Ковалёв не завершает карьеру и проведёт бой до конца года
22:36 Элиминатор WBO между Смитом и Уильямсом состоится 11 ноября
21:34 Санчес: критики говорят, что Головкин постарел? Это смешно
19:52 Донэр сразится с Эрнандесом в андеркарде боя Кудряшов — Дортикос
18:19 Паркер желает сразиться с победителем боя Уайлдер — Ортис
16:54 Головкин может провести следующий бой с Сондерсом или Котто
15:36 Рунгвисаи: готов вновь победить Гонсалеса
14:53 Арум: большинство фанов UFC — белые люди, поддерживающие Трампа
14:27 Кесслер может провести бой с Ангуло
13:36 Джошуа и Пулев встретятся 28 октября в Кардиффе
13:17 Ф. Чудинов узнал имя следующего соперника
12:55 Кличко: у Поветкина есть талант, чтобы стать чемпионом
11:42 Альварес настаивает на поединке со Стивенсоном
11:23 Гонсалес: реванш с Рунгвисаи — самый важный вызов в жизни
10:59 Хэй в 2018 году хочет провести бой с Джошуа
10:37 Липинец может провести титульный бой в ноябре
10:00 Шафиков сменит весовую категорию
09:20 Майорга проведёт следующий бой в России
4 сентября 2017, понедельник
23:54 Гил: Альварес не сможет нокаутировать Головкина
22:52 Жуков: с боксом всё плохо, нужно серьёзно работать, время до Олимпиады есть
21:55 Пулев: я не буду бегать от Джошуа, буду драться
20:47 Ли: бой Головкин — Альварес лучший в среднем весе со времён боя Леонард — Хаглер
20:08 Соннен считает, что Джонс употреблял допинг уже в 2013 году
18:19 Беллью: хочу драться с Биспингом в клетке, на ринге я его опозорю
17:43 А.Нурмагомедов: хотел бы видеть соперником Волкова Нганну или Оверема
16:46 Мейвезер-старший: Альварес легко победит Головкина
15:50 Усик: Хук — самый известный и престижный соперник, которого я мог выбрать
14:58 Джошуа: в бою Головкин — Альварес ставлю на Сауля
14:28 Кроуфорд намекнул, что готов подняться в полусредний вес
13:51 Кудряшов: в любом случае пройду Дортикоса
13:16 Де ла Хойя: у Котто несколько возможных соперников на следующий бой
12:17 Мандайн, Варгас и Питерсон в списке возможных соперников Хорна
11:19 Хабилов хочет встретиться с Джонсоном или с Ли
10:38 Амир Хан в следующем году намерен побороться за титул
10:08 Фрэмптон: Макгрегор побьёт Малиньяджи
Все новости RSS
Партнерский контент