Канунников: я пришёл в М-1, чтобы стать чемпионом

Российский боец Владимир Канунников рассказал о своих целях в лиге M-1, где он дебютирует 23 сентября в Казани поединком с Раулем Тутарули, который пройдёт в рамках турнира M-1 Challenge 83.



«В случае победы над моим следующим оппонентом мне выпадает шанс побороться за титул чемпиона в лёгком весе. Для меня это огромная мотивация. Сейчас это самый важный бой в моей карьере. Давит ли это на меня? Ну немного давит, но я привык справляться с давлением. Для меня даже лучше, когда я чувствую некоторое давление, я выступаю лучше.



Раул Тутараули — боец из Грузии, очень крепкий. Имеет очень много досрочных побед, побед нокаутами и техническими нокаутами. Для меня это хорошее испытание и шанс проявить себя. И я думаю, что мы покажем зрелищный бой.



Я сделаю всё для победы, и я надеюсь, что выиграю и буду оспаривать титул чемпиона, потому что я здесь для того, чтобы выиграть этот пояс», — рассказал Канунников в интервью пресс-службе M-1 Global.

Видео доступно на официальном канале M-1 Global в Youtube.