Пьянета и Джонсон проведут бой 14 октября

Два бывших претендента на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе, Франческо Пьянета (34-2-1, 20 КО) и Кевин Джонсон (31-8-1, 15 КО), проведут поединок 14 октября, сообщает BoxingScene.

На данный момент Пьянета является обладателем второстепенного интерконтинентального титула по версии IBO, и для него бой с Джонсоном станет первой защитой этой регалии. Пояс по версии IBO Пьянета завоевал в июле этого года, когда нокаутировал Озджана Четинкайя (26-12-2, 19 КО).

Что касается Джонсона, то американец предыдущий поединок провёл 26 августа, тогда он досрочно победил Энгина Солмаза (7-41-3, 5 КО)