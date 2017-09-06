Яфаи и Ишида встретятся в андеркарде боя Джошуа — Пулев

Чемпион мира во втором наилегчайшем весе по версии WBA Super Халид Яфаи (22-0, 14 КО) проведёт следующий поединок 28 октября в Кардиффе. Его соперником станет небитый японский боксёр Шо Ишида (24-0, 13 КО). Встреча состоится в андеркарде боя Энтони Джошуа и Кубрата Пулева, сообщает BoxingScene.

Для британца Яфаи это будет вторая защита титула. Предыдущий поединок он провёл в мае этого года, когда одолел Сугуру Муранаку (25-3-1, 8 КО).

Что касается Ишиды, то для него встреча с Яфаи станет первой за пределами Японии. Последний бой он провёл в апреле этого года, нокаутировав дебютанта профессионального ринга Патипона Сатоинджима.