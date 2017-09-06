Хук: в субботу Усик должен быть готов к войне

9 сентября в Берлине пройдёт вечер бокса, главным событием которого станет четвертьфинальная встреча Всемирной суперсерии бокса в первом тяжёлом весе между Александром Усиком (12-0, 10 КО) и Марко Хуком (40-4-1, 27 КО). В преддверии поединка немец поделился ожиданиями.

«Рад быть в Берлине. Здесь я давал не одно победное интервью. Меня ждёт важный поединок. Я более опытный боксёр, чем Александр, так что в субботу он должен быть готов к войне. Моё выступление много значит для меня, и я не буду испытывать страха, когда выйду на ринг. Пребывая в лучшей форме, я могу побить любого», — приводит слова Хука официальный сайт Всемирной суперсерии бокса.