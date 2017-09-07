Тренер Макгрегора: маловероятно, что Конор выступит ещё раз в 2017 году

Джон Кавана, тренер чемпиона UFC Конора Макгрегора, не верит в то, что ирландец успеет провести ещё один бой в этом году.

«Маловероятно, что Конор выступит в этом году ещё раз. Даже когда перерыв после боя с Мейвезером закончится, нам нужно будет проделать много работы и много запланировать, чтобы подготовиться должным образом. Но опять-таки, зная Макгрегора, не удивлюсь, если завтра он мне скажет другое. Его поступки трудно предсказать и именно потому с ним так интересно», — приводит слова Каваны MMA Fighting.

26 августа Макгрегор провёл дебютный поединок в профессиональном боксе, уступив техническим нокаутом Флойду Мейвезеру.