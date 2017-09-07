Альварес: я создаю свой собственный статус, это моя эра

Мексиканский боксёр Сауль Альварес уверен, что станет столь же легендарным бойцом, как его кумиры детства. 16 сентября в Лас-Вегасе Альваресу предстоит провести бой с чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Генадием Головкиным.



«Всё в этом мире возможно, если у вас есть страсть к чему-то. Я отдал свою жизнь и кровь спорту. Жилберто Роман, Оскар Лариос, Хавьер Хауреги — всё это чемпионы, на боях которых я рос, смотрел на них и учился. Кроме того, влияние на меня оказал и легендарный Хосе Наполес. Я не могу описать ощущения от возможного сравнения с ним, для меня это большая честь. Тем не менее я не думаю, что должен сравниваться с их легендарным статусом, потому что я строю свой собственный. Это моя эра», — цитирует Альвареса BoxingScene.