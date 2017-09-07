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Хэй: у меня осталось ещё четыре боя

7 сентября 2017, четверг. 11:10 Бокс/ММА

Экс-чемпион мира в первом тяжёлом и супертяжёлом весах Дэвид Хэй планирует провести ещё четыре боя, перед тем как завершит карьеру. Британец отметил, что не будет стараться во что бы то ни было провести матч-реванш со своим соотечественником Тони Беллью, от которого потерпел досрочное поражение в последнем бою, поскольку не смог продолжить поединок из-за травмы ахилла.

«На данный момент я работаю над возвращением, и мой план — провести бой до конца года. Я бы сказал, что проведу ещё четыре боя, прежде чем уйду навсегда.

Я не буду, затаив дыхание, пытаться заполучить бой с Белью. Если он состоится, то состоится. Но на данный момент я не буду вкладывать деньги в это», — цитирует Хэя BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Дэвид Хэй
Новости. Бокс/ММА
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