Хэй: у меня осталось ещё четыре боя

Экс-чемпион мира в первом тяжёлом и супертяжёлом весах Дэвид Хэй планирует провести ещё четыре боя, перед тем как завершит карьеру. Британец отметил, что не будет стараться во что бы то ни было провести матч-реванш со своим соотечественником Тони Беллью, от которого потерпел досрочное поражение в последнем бою, поскольку не смог продолжить поединок из-за травмы ахилла.



«На данный момент я работаю над возвращением, и мой план — провести бой до конца года. Я бы сказал, что проведу ещё четыре боя, прежде чем уйду навсегда.



Я не буду, затаив дыхание, пытаться заполучить бой с Белью. Если он состоится, то состоится. Но на данный момент я не буду вкладывать деньги в это», — цитирует Хэя BoxingScene.