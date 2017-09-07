Чавес-младший может вернуться на ринг в середине ноября

Бывший чемпион мира во втором среднем весе по версии WBC Хулио Сезар Чавес-младший (50-3-1, 32 KO) может провести свой следующий бой в середине ноября, сообщает ESPN Deportes.



Последний раз Чавес выходил на ринг 6 мая против своего соотечественника Сауля Альвареса, от которого потерпел поражение единогласным решением судей. Бой, в котором тотально доминировал Альварес, проходил в оговорённом контрактом весе 164,5 фунта. Для Чавеса это был первый поединок с 2012 года, в котором он дрался ниже категории 168 фунтов.